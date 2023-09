Salernitana-Frosinone 1-1, Di Francesco: "Lotta salvezza piena di insidie" Il commento del tecnico dei ciociari sulla salvezza alla fine del match dell'Arechi, finito in pari.

Eusebio Di Francesco si presenta ai microfoni della sala stampa dell'Arechi nel post-partita tra Salernitana e Frosinone, finita per 1-1, con gol di Romagnoli nel primo tempo e Cabral nel secondo.

Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno

In primis, gli si chiede se si sia trattato di un punto guadagnato o due punti persi. " A mio avviso il bicchiere è mezzo pieno. La Salernitana veniva da una sconfitta, ha giocatori interessanti e sono abituati a questo campionato mentre noi siamo tanto giovani e dobbiamo crescere. Tra l'altro l'ambiente era tutt'altro che facile".

Un pareggio meritato

Nell'analisi del match, Di Francesco riconosce i meriti della Salernitana. "A inizio ripresa hanno pareggiato con merito e bisogna riconoscere che ci sono anche gli avversari e ci sta di soffrire" ma crede che la reazione al gol del pareggio non sia stata negativa. "C'è stato un attimo di sofferenza, non siamo stati bravi in qualche situazione però alla lunga abbiamo ripreso a palleggiare bene".

Frosinone e Salernitana salve a fine stagione?

"Noi ci siamo tuffati in questa avventura con coraggio ed entusiasmo, dobbiamo arrivare al risultato attraverso il gioco. Poi, guai a pensare di essere diventati bravi, la classifica è buona ma l'insidia è sentirsi tranquilli. Questo è un campionato in cui puoi fare anche quattro risultati utili di fila, così come quattro risultati negativi. Bisogna essere attenti e mantenere l'attenzione al massimo".