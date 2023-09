Empoli-Salernitana 1-0, le pagelle dei granata: Dia fantasma, difesa in crisi Cabral ci prova fino alla fine, Ochoa tiene in piedi il cavalluccio marino ma non convince sul gol

Adesso è un incubo. La Salernitana perde anche lo scontro salvezza con l'Empoli (1-0, gol di Baldanzi) e ora è crisi nera. Non solo per il risultato. Oggi, la prestazione è stata davvero terribile. Se non fosse per una prova importante di Ochoa (incerto sul primo gol ma superlativo nel resto dell'incontro) e di Cabral (ancora una volta l'uomo più pericoloso in fase offensiva), pioverebbero quasi solo bocciature senza appello. Pessimo l'impatto di Dia, apparso svogliato e fuori dal gioco.

Empoli-Salernitana, le pagelle dei granata. Ochoa evita la disfatta. Cabral è l'unico che ci crede

Ochoa. Colpevole sul gol che sblocca la partita. Non esce a tempo dai pali nonostante avesse l'occasione di sventare ogni pericolo. Nelle ultime partite ha dimostrato di avere più di qualche problema con le uscite, a cui tendenzialmente riesce a rimediare con grandi parate. Recupera con una serie di interventi davvero incredibili. Voto 6.5.

Lovato. Compie un errore decisivo nel non salire a tempo con la linea difensiva e permette a Cambiaghi di mandare Baldanzi in porta. Voto 5.

Gyomber. Leader di una difesa che annaspa. Probabilmente è il migliore della retroguardia ma questo non lo salva da qualche incertezza di troppo. Voto 5,5.

Pirola. Forse un po' affaticato, paga un tour de force di incontri - includendo anche quelli dell'under 21 -. Ha bisogno di riprendere fiato. In affanno. Voto 5,5.(dal 1' st Daniliuc. Un po' sulle gambe, com'è giusto che sia, ma tutto sommato rientro positivo, considerate le enormi difficoltà della squadra. Voto 5,5).

Mazzocchi. Fa tutto in maniera discreta, senza mai eccellere. Soffre l'involuzione generale della squadra. Anche quando punta l'uomo lo fa senza troppa convinzione. Meglio in fase difensiva. Voto 5,5. (dal 20' st Dia. Torna in campo ma è un corpo estraneo. Evanescente. Tra una forma da ritrovare e, forse, la mancanza di stimoli, oggi si è vista l'ombra del bomber. Voto 4,5).

Martegani. Prova a mettere ordine e a creare per una squadra completamente allo sbando. Si salva e spicca su quasi tutti gli altri, ma solo per la prestazione opaca dei compagni di squadra. Voto 5.5. (dal 1' st Bohinen. Impreciso e poco utile nelle due fasi. Nonostante gli si chieda solo un tempo, riesce a fare davvero ben poco. Voto 5).

Maggiore. Altra partita in cui spreca le sue chance dal primo minuto. Oggi, involuzione anche dal fronte degli inserimenti, con cui era riuscito a migliorare leggermente la sua prestazione. Rischia l'espulsione sul finale. Voto 5.

Bradaric. Prestazione molto al di sotto delle sue potenzialità nelle due fasi. Si crea solo un'occasione inserendosi bene ma spreca malamente. Voto 5. (dal 36'st Tchaouna. Poco tempo a disposizione e quei minuti in cui calca il terreno di gioco mostra eccessiva fretta e scelte poco sensate. Voto 5).

Kastanos. Non gli manca la volontà. Si suda la maglia ma anche per lui c'è tanta, troppa imprecisione. Solo una iniziativa degna di nota. Voto 5.

Candreva. Anche il capitano non riesce ad affondare. Oggi addirittura pecca di creatività. Probabile, però, che sia determinato anche da un problema muscolare che lo costringe ad uscire dal campo anzitempo. Voto 5 (dal 1' st Botheim. Si manifesta solo quando si schianta contro gli avversari. Voto 4,5)

Cabral. Anche oggi è il miglior giocatore di movimento della Salernitana, l'unico che davvero sembra poter creare qualcosa da un momento all'altro. Segna (in fuorigioco) e arriva più volte alla conclusione. Sfortunatissimo, coglie l'ennesimo palo, con una media di uno per partita. Voto 6,5.