Empoli-Salernitana 1-0, Andreazzoli: "Vittoria poteva essere più larga" Il tecnico dei toscani si gode il primo sucesso in campionato e l'aggancio ai granata

Aurelio Andreazzoli mostra tutta la sua contentezza per la prima vittoria in campionato del suo Empoli. Vittoria che arriva proprio contro una diretta concorrente nella lotta salvezza (1-0 ai danni della Salernitana) e guarda con ottimismo al futuro. “Credo che si sia vista la mia squadra e oggi mi sono anche divertito. E’ stato piacevole assistere al lavoro dei ragazzi, sono stati bravi, ci hanno messo impegno. Bisogna ragionare da squadra, serve voglia di faticare, guardare in avanti e cercare di guadagnare campo. Non si poteva pensare che queste cose potessero arrivare tutte insieme".

Sull'inizio forte dei granata. "Abbiamo avuto le difficoltà di sostituire subito due calciatori, la difesa nonostante le difficoltà si è comportata molto bene. Sono stati bravi e attenti, ma lo erano stati anche contro l'Inter"

Andreazzoli più che soddisfatto per una vittoria meritata: "Successo poteva essere più largo"

Per Andreazzoli, quello di oggi è "un successo che poteva essere più largo, il calcio è questo. Quel palo ospite nel finale ci ha fatto venire i brividi, lo terremo in considerazione per le prossime. Oggi - sottolinea Andreazzoli - Bisognava suscitare entusiasmo e cercare di dare fiducia a questi ragazzi rispetto a quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Era necessario sacrificarsi e quella mentalità che abbiamo visto oggi è quella giusta, provando a guardare avanti anziché dietro. Correremo qualche rischio, ma anche in passato ci siamo presi dei rischi ed alla fine ne siamo venuti fuori”.