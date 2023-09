Empoli-Salernitana 1-0, Candreva fa mea culpa: "Non abbiamo alibi" Il capitano ci mette la faccia dopo la sconfitta. E sull'infortunio: "Ho sentito tirare l'adduttore"

Antonio Candreva si presenta ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-0 rimediata dalla Salernitana contro l'Empoli allo Stadio Castellani. Il capitano granata è uscito alla fine del primo tempo per un problema fisico. "Ho sentito tirare all’adduttore destro, domani farò dei controlli".

Candreva striglia tutti: anche sé stesso

Poi, Antonio Candreva si focalizza sul match e sulla strada da seguire. "Non siamo in un momento positivo, è colpa nostra, non abbiamo alibi: dobbiamo rimboccarci subito le maniche. Il campionato è difficile, non dobbiamo pensare che sia lungo. Non ci sono partite più o meno facili e difficili, serve sempre il giusto atteggiamento che finora ci è mancato. Dobbiamo ritrovare umiltà e sacrificio e la colpa è di tutti, se non si è compatti e duri in alcune circostanze la Serie A non perdona. Ci serve serenità e tranquillità che portano i risultati che ti fanno lavorare meglio".

Candreva chiude, rimarcando: "Non abbiamo alibi: finora non abbiamo fatto un campionato all’altezza”.