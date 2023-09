Verso Salernitana-Inter, dubbio Candreva: le ultime dall'infermeria Dopo Coulibaly e Ikwuemesi, potrebbe fermarsi anche il capitano granata

Non c'è pace per i granata: dopo la sconfitta di Empoli per 1-0, arrivano altre brutte notizie dall'infermeria. Bisognerà, infatti, valutare le condizioni di Antonio Candreva, uscito dal campo per un problema muscolare che potrebbe costringerlo a saltare la partita contro l'Inter, di cui è un grande ex e con cui ha totalizzato centinaia di presenze tra il 2016 e il 2020. Certe, invece, le assenze di Ikwuemesi e Coulibaly. Il maliano dovrebbe rientrare subito dopo la sosta, mentre per l'attaccante nigeriano potrebbe volerci un po' più di tempo.

Candreva e le parole da capitano

Il capitano si era espresso a margine del match del Castellani con toni molto forti e senza accampare scuse. "Non siamo in un momento positivo, è colpa nostra, non abbiamo alibi: dobbiamo rimboccarci subito le maniche. Il campionato è difficile, non dobbiamo pensare che sia lungo. Non ci sono partite più o meno facili e difficili, serve sempre il giusto atteggiamento che finora ci è mancato. Dobbiamo ritrovare umiltà e sacrificio e la colpa è di tutti, se non si è compatti e duri in alcune circostanze la Serie A non perdona. Ci serve serenità e tranquillità che portano i risultati che ti fanno lavorare meglio".

Squadra a rapporto e Sousa in bilico

Prima dell'allenamento odierno, la squadra è stata tenuta a rapporto dalla dirigenza per analizzare il momento difficile attraversato dai campani. Valutazioni che stanno riguardando anche la posizione di Paulo Sousa per il quale la partita di sabato potrebbe essere già decisiva. Non necessariamente ci si aspetta la vittoria - considerando che il prossimo incontro sarà quanto mai ostico, contro l'Inter, avvelenata, di Simone Inzaghi - ma ci si aspetta senza dubbio una prova tosta, di coraggio e determinazione. Insomma, una gara in cui farsi perdonare l'assoluta debacle, nella prestazione e nel risultato, dell'ultimo incontro di campionato.