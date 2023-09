Salernitana-Inter 0-4, Paulo Sousa: " " Le parole del tecnico in conferenza stampa dopo il pesante K.O. interno con i nerazzurri.

Le dichiarazioni di Sousa in conferenza stampa dopo Salernitana-Inter 0-4. Il mattatore assoluto è stato Lautaro Martínez che, entrato dalla panchina, ha siglato tutti i gol della sua Inter.

"Io credo che questo è successo diverse volte anche prima del mio arrivo, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando tantissimo. Quella che io chiamo intensità emozionale. Abbiamo sentito con il gol del pareggio, annullato, diversi giocatori che hanno abbassato l'intensità. Io penso sia anche normale perché Inzaghi fatto dei cambi importanti. Noi abbiamo tirato la corda con tutti coloro che potevano. Dopo il secondo gol si è visto un calo dell'intensità.

"In parte sì, sulla grinta e la capacità strategico-tattica che la squadra ha avuto, che è cresciuta nel corso del match specialmente dopo i primi dieci minuti di gioco fino al gol dell'Inter. Si deve ripartire da lì e dare continuità alla crescita dei giocatori e a certe prestazioni. Poi

Sui nuovi arrivati, Legowski e Martegani. "Normalmente in quella posizione sta giocando Candreva e Kastanos. Sono giocatori diversi. Su questa partita, volevamo avere superiorità grazie anche al lavoro dei nostri braccetti, creare superiorità in quegli spazi del campo. Soprattutto, la squadra deve continuare a crederci. I nostri migliori momenti sono legati a quando riusciamo a fare una buona pressione alta. Io sono d'accordo in parte sull'analisi. Agustín è maggiormente incontrista e ci ha dato qualità di gioco. Oggi però anche Emil Bohinen ha fatto una partita straordinaria, sta imparando a occupare più campo e a cambiare passo. Spero che possa avere maggior continuità, che è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Ci sarà Lassana che è già referenziato, sappiamo perfettamente già com'è. I giocatori fondamentali stanno tornando e con più giocatori avremo sicuramente la possibilità di reggere meglio per tutti e 90 i minuti di gioco".

"L'anno scorso siamo stati la squadra più efficace dell'anno scorso. Quest'anno siamo gli ultimi. Stiamo creando molto di più rispetto all'anno scorso. Sicuramente quando arriverà l'efficacia i risultati saranno diversi. Quindi io credo che per tutto ciò che abbiamo fatto, meriteremmo sicuramente molti più punti. Ora però dobbiamo guardar avanti".

Se si sente in discussione. "Tutti gli allenatori di calcio si sentono in discussione. Ci sono alcuni risultati che possono darti maggior conforto ma si è sempre in discussione. Poi, io sono super sereno, sempre di più. Sono una persona e un allenatore sempre più sereno nella mia traiettoria professionale. Bisogna essere consapevoli di quel che siamo e che le vittorie arriveranno con l'inserimento dei giocatori fondamentali.

