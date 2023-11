Salernitana-Napoli 0-2, Garcia: "Vittoria giusta, venuti per i tre punti" Le parole del tecnico francese, allenatore del Napoli, nella consueta conferenza stampa post-partita

Il tecnico dei partenopei è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria per 0-2 dei suoi contro la Salernitana all'Arechi. La prestazione dei granata è stata senza dubbio incoraggiante - con più di uno spunto positivo - ma i risultati continuano a latitare. Per gli uomini di Garcia, oggi, contava la vittoria, bella o brutta che fosse. Alla fine, i tre punti sono arrivati e con essi la nuova rincorsa ai vertici della classifica

Garcia: "Abbiamo fatto il nostro"

"In un derby la posizione in classifica conta poco. Avevamo tutto da perdere o poco da guadagnare. Eravamo venuti per i tre punti. Mi è piaciuto il gioco di prima, il movimento e le triangolazioni. Forse potevamo fare scelte migliori ma abbiamo trovato di fronte anche un ottimo portiere. Abbiamo spinto tanto fino al 2-0. Potevamo farne di più ma va bene così. Abbiamo fatto il nostro e ora testa alla Champions League".

Sulla condizione della squadra. "Noi siamo sereni e tranquilli, migliorano di giorno in giorno. Siamo concentrati dall'inizio della stagione e sappiamo di essere una squadra forte". E sulla fase difensiva "Siamo soddisfatti per tutti, una prova di squadra. Potevamo forse difendere un po' di più, ma tutto sommato Meret si è passato una serata tranquilla".

Cosa occorra per raggiungere il livello che merita questa squadra. "Faccio solo una riflessione personale... che non condivido qui adesso. Ma diciamo che dobbiamo essere più continui. Non abbiamo mai sbagliato nessuna partita intera e in alcune gare siamo stati sfortunati. Siamo sulla strada giusta e c'è solo da vincere mercoledì".

Se ha trovato una resistenza coriacea. "Nei derby può succedere di tutto. Non contava nulla che fosse l'ultima in classifica. Abbiamo trovato un ambiente ostile, anche se spero che non ci sia stata animosità anche sugli spalti".