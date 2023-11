Salernitana, Iervolino scrive ai tifosi del Ccsc e rilancia: «Ci rialzeremo» Il presidente si è detto vicino all'ambiente: plauso per il calore e la passione della tifoseria

«Ci rialzeremo». Ne è convinto Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana che ha risposto con una lettera alla richiesta d’incontro avanzata dal direttivo del Centro di Coordinamento Salernitana Club. Il presidente dei granata, nello scusarsi per non poter fissare a stretto giro un appuntamento, ha manifestato ai tifosi i sentimenti e le emozioni che caratterizzano questo momento di difficoltà e sofferenza per la Bersagliera.

Stati d’animo che, tuttavia, non rappresentano una resa per l’imprenditore campano, convinto che la Salernitana e la sua gente avranno la forza per rialzarsi, come accaduto già due anni fa quando quel “7%” si tramutò in un’incredibile salvezza. Iervolino, seppur distante fisicamente, si è detto molto vicino all’ambiente granata, consapevole che il momento sia difficile ma, al tempo stesso, fiducioso per il futuro del cavalluccio marino.

Il numero uno del club, inoltre, in attesa di poter organizzare un incontro, ha invitato i tifosi a interfacciassi con l’amministratore delegato Maurizio Milan per sottoporgli eventuali iniziative e proposte.

Iervolino ha voluto manifestare comunque gratitudine a tutta la tifoseria per la passione e la vicinanza con cui sostengono la Salernitana. Calore che, si spera, possa determinante per tentare la risalita in classifica. Non a caso la società in queste ore ha lanciato mini abbonamenti a prezzi popolari per riempire l’Arechi contro Lazio e Bologna. E nel primo giorno di prevendita sono stati già staccati 750 voucher. Un segnale incoraggiante e che testimonia un’inversione di tendenza rispetto alle ultime settimane.