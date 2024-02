Salernitana, Balotelli: "L'idea Salerno c'era ma l'offerta non è mai arrivata" Super Mario ha parlato dell'ipotesi circolata nelle scorse settimane

Il possibile arrivo di Mario Balotelli alla Salernitana è stato uno dei tormentoni della seduta invernale del calciomercato. Una trattativa che, come ha raccontato lo stesso Super Mario, è stata tentata nelle ultime ore di mercato. "L'idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata - ha raccontato l'attaccante a Vox to Box, in onda sul canale Twitch di TvPlay -. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia", ha detto il calciatore che aveva lasciato aperto più di uno spiraglio al cavalluccio marino. "La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe - ha aggiunto Balotelli-. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola". A quanto pare, infatti, Balotelli era stato proposto alla Salernitana ad una decina di giorni dalla chiusura del mercato. Ma l'ipotesi non avrebbe convinto Walter Sabatini che, poi, avrebbe fatto un tentativo con l'Adana soltanto nell'ultimo giorno di mercato ma a quel punto non c'erano margini per arrivare all'intesa.