LIVE - Calciomercato Salernitana: tutte le trattative di mercato Epilogo della sessione estiva: Faggiano al lavoro per completare la rosa

La diretta dell'ultimo giorno di calciomercato

9.50 - Il club granata punta a chiudere Ettore Quirini e Mattia Tascone. Entrambi sono ormai in predicato di diventare calciatori della Salernitana da settimane. Quirini arriverà dal Milan, Tascone è da un mese bloccato al Ceringola. Oggi sarà il giorno dei “sì”.

9.30 - Buongiorno amici di Ottopagine. Benvenuti alla diretta testuale dell'ultimo giorno di mercato. Riflettori ovviamente sulla Salernitana e sulle tante operazioni che attendono la squadra granata.