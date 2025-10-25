Terremoto in Irpinia: nuove scosse nella notte, epicentro a Montefredane Terremoto 2.1 alle ore 1.19, secondo sisma alle ore 5.15 di magnitudo 1.5

Terremoto, nuove scosse in provincia di Avellino nella notte. Una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata alle ore 1.19 con epicentro a Montefredane, ad una profondità di 17 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Alle ore 5.15 un secondo Sisma di magnitudo 1.5 è stato registrato , sempre con epicentro a Montefredane.

Quattro terremoti in poche ore

Sono stati quattro gli eventi tellurici che si sono registrati in provincia di Avellino, in meno di 24 ore. Il primo terremoto è stato registrato ieri, venerdì 24 ottobre 2025,alle 14.40 con epicentro a Grottolella. Il secondo alle 17.30 con epicentro ad Aqulionia di magnitudo 1.19. poi nelle scorse ore le due scosse a Montefredane.

I venti secondi di terremoto

Venti lunghissimi secondi quelli della scossa di terremoto che, alle 14.40 di ieri, ha fatto tremare l'Irpinia e diverse zone della Campania, dal Sannio al Salernitano fino alla provincia di Napoli. L'intera durata del movimento tellurico e' stata immortalata dalla webcam operativa a Summonte dell'Osservatorio meteorologico di Montevergine, che ha diffuso sui social il filmato: "La scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi". Non si registrano danni, ne' persone ferite, come conferma la Protezione civile regionale su Facebook, spiegando che, dopo la scossa, la sala operativa "si e' messa in contatto con gli enti piu' prossimi all'evento". "Alla sala operativa regionale - viene aggiunto nell'aggiornamento delle ore 16 - sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. Al momento, nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni a cose o persone". Anche i vigili del fuoco di Avellino confermano che non sono pervenute alla sala operativa richieste di soccorso o segnalazioni di danni.