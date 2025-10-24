Terremoto ad Avellino, forte scossa 3.6: paura e gente in strada La scossa con epicentro a Grottolella è stata rilevata dall'Ingv

Terremoto in Irpinia, paura ad Avellino e provincia. Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in città e provincia. La scossa di magnitudo 3.6 è stata rilevata dall'Ingv alle 14.40. Paura e gente in strada nel capoluogo.

Sono tantissime le persone che hanno scelto di scendere in strada, allarmate dall'evento tellurico. Centinaia le segnalazioni sui social, con comprensibile apprensione. Al momento non si segnalano danni a cose e persone.

Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Benevento.