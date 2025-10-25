Terremoto, sequenza sismica tra Capriglia e Montefredane: "Nessun allarme"

Tra Montefredane e Capriglia gli ultimi eventi tellurici: da ieri 7 scosse di terremoto in Irpinia

Sette terremoti in meno di 24 ore. Ieri a Grottolella alle 14.40 il primo terremoto di magnitudo 3.6

Montefredane.  

Una nuova serie di scosse ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane. L’evento principale è stato registrato alle 1:19 del mattino del 25 ottobre 2025, con magnitudo stimata 2.1 a una profondità di circa 17 km. Alle 5:15, una seconda scossa di più lieve di magnitudo, 1.5. Ulteriori scosse, questa mattina, a Montefredane (magnitudo 2.2 e 1.7 rispettivamente alle ore 7.32 e 7.52) e, un’ultima, a Capriglia Irpina alle 8:09, di magnitudo 1.4.

"Cari concittadini, nelle ultime ore sono stati registrati lievi eventi sismici con epicentro nel territorio di Montefredane, quelli oltre i i due pnti di magnitudo rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.2, localizzati a una profondità di circa 17 e 16 chilometri - spiega il sindaco di Montefredane -.
Si tratta di scosse di bassa intensità, comunemente avvertite solo in modo lieve o non percepite affatto dalla popolazione.Voglio rassicurarvi che non si registrano danni a persone o cose, né segnalazioni di criticità sul territorio. Siamo in costante contatto con la Prefetura di Avellino, che stanno monitorando con la consueta attenzione l’evoluzione della situazione, mentre l'ufficio tecnico sta verificando tutte le strutture comunali.
Vi invito alla tranquillità e alla prudenza, evitando agitazione. In caso di ulteriori aggiornamenti, sarà mia cura informarvi tempestivamente. Montefredane è una comunità forte e unita: affrontiamo anche questi momenti con serenità e fiducia, consapevoli che il monitoraggio scientifico e la collaborazione di tutti sono la nostra migliore tutela. Un caro saluto a tutti". Così il sindaco di Montrefredane Ciro Aquino.

