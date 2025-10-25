Terremoto, la terra torna a tremare: scossa 3.1 nell'avellinese, paura in città La scossa di magnitudo 3.1 a Montefredane. Ottavo evento sismico in meno 24 ore in Irpinia

Terremoto in Irpinia, paura in città. La terra torna a tremare ad Avellino: come indicato dall'Ingv una scossa di magnitudo 3.1 è stata rilevata nel territorio di Montefredane. Il sisma è stato rilevato dall'Ingv alle ore 10.18 ad una profondità di 15 chilometri.

La sequenza sismica

Da ore una sequenza sismica sta interessando la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane. Il primo evento è stato registrato alle 1:19 del mattino del 25 ottobre 2025, con magnitudo stimata 2.1 a una profondità di circa 17 km. Alle 5:15, una seconda scossa di più lieve di magnitudo, 1.5. Ulteriori scosse, questa mattina, a Montefredane (magnitudo 2.2 e 1.7 rispettivamente alle ore 7.32 e 7.52) e, un’ultima, a Capriglia Irpina alle 8:09, di magnitudo 1.4. Ieri pomeriggio alle 14.40 la scossa di magnitudo 3.6 con epicentro Grottolella aveva allarmato i residenti anche del capoluogo, che erano scesi in strada. Ad Aquilonia alle ore 17.15 un'altra scossa di magnitudo 1.9. Questa la sequenza sismica, partita ieri e che da ore interessa il territorio dell'hiterlan avellinese e zona del Partenio.