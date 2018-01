Ville prese di mira dai ladri: 4 denunce. Presa la banda? Tentati furti ad Avellino e Monteforte Irpino. I carabinieri hanno denunciato quattro persone.

di Andrea Fantucchio

Dopo i furti nelle villette arriva la prima svolta nelle indagini. Quattro i sospettati fermati dai carabinieri dopo denunce di alcuni residenti di Avellino e Monteforte Irpino. I quattro indagati denunciati dai militari sono tutti di origine straniera: tre ucraini e un istraeliano. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un'unica “batteria” che ha agito fra Avellino in contrada Sant'Eustachio e i comuni dell'hinterland.

I residenti si trovavano all'interno dell'abitazione quando i ladri hanno provato a derubarli. Grazie alle loro dichiarazioni e alle immagini raccolte dai circuiti di videosorveglianza privati si è proceduti all'identificazione dei presunti ladri. Un lavoro sinergico fra la compagnia di Avellino, coordinata dal capitano Niccolò, e quella di Baiano affidata alla direzione del capitano Gianluca Candura. L'operazione ha dato presto i suoi frutti con l'identificazione dei quattro presunti ladri che saranno presto interrogati. Non è escluso che, proprio grazie ai loro interrogatori, le forze dell'ordine potrebbero presto arrivare all'identificazione di altri complici.

Un periodo davvero difficile per tanti residenti di Avellino e dei paesi dell'hinterland. Sono infatti numerosi i furti in abitazione registrati nelle ultime settimane. I criminali studiano le abitudini dei residenti e prendono di mira le case sprovviste di allarme. Oltre a Contrada Sant'Eustachio non sono è stata risparmiata neppure Contrada Archi. Questa volta – come anticipato – l'epilogo è stato diverso.

L'operazione dei carabinieri rientra in un piano di prevenzione alla criminalità più vasto disposto dal comando provinciale affidato al colonnello Massimo Cagnazzo. Sono già oltre 1.500 le persone controllate a bordo di circa 1.000 veicoli dei quali sette sottoposti a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate. Trentotto le persone denunciate nell'ultimo mese per reati in materia di armi, furto aggravato, truffa, violenza privata, minacce, diffamazione, lesioni aggravate, guida in stato di ebbrezza, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, false dichiarazioni sulla propria identità.

