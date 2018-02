Doppio furto in casa, rubati soldi e gioielli: «Ora basta!» La testimonianza di uno dei cittadini derubati: «Hanno preso di mira me e un mio coinquilino».

di Andrea Fantucchio

Diverse migliaia di euro: fra gioielli, contanti e argenteria. La rabbia, comprensibile, di chi ha visto quel ritaglio di intimità, che è la propria abitazione, violata e in pieno giorno. Un cittadino di Rione Parco, che preferisce restare anonimo, ci racconta quanto accaduto due giorni fa. Quando dei ladri hanno eseguito un doppio colpo in zona nello stesso palazzo. Avrebbero agito poco dopo le 19 al calar della sera.

«Quando sono tornato a casa ho trovato tutto messo a soqquadro. Ho capito che qualcosa non andava. Hanno portato via alcuni orologi e degli oggetti preziosi. Ho subito chiamato la polizia», ci racconta l'uomo ancora scosso per l'accaduto.

A occuparsi delle indagini gli agenti della sezione Volante diretti dal vicquestore Elio Iannuzzi e la polizia scientifica. Sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

«C'è rabbia per quanto successo. Hanno derubato anche il mio coinquilino al primo piano. Gli hanno portato via diversi soldi e oggetti preziosi. Vogliamo più controlli», spiega l'intervistato.

I ladri – come già a accaduto a Contrada Archi e Contrada Sant'Eustachio – sono probabilmente arrivati dalla campagna circostante. E si sono introdotti nel palazzo. Poi hanno forzato gli ingressi degli appartamenti. All'interno il colpo è durato pochi minuti. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di altri furti avvenuti con modalità simili. I criminali lasciano un “palo”, smesso in auto, a sorvegliare la zona. E poi si introducono negli appartamenti incappucciati e con guanti per non lasciare tracce. Dopo aver portato la refurtiva si danno alla fuga.

La Questura ha intensificato i controlli e l'amministrazione, con la collaborazione della Prefettura, ha promesso nuove telecamere. I cittadini sono comunque preoccupati e pretendono ulteriori provvedimenti.

Leggi anche di Ottopagine.it sull'argomento:

1) Ville svaligiate, recuperato bottino: si cercano proprietari

2) Incappucciati e atletici: caccia alla banda delle villette

3) Avellino, furto in abitazione: «Viviamo nel terrore». Il video

4) Sfondano muro per aprire la cassaforte, poi fanno uno spuntino

5) Ville prese di mira dai ladri: 4 denunce. Presa la banda?

6) Nel covo dei ladri delle villette di Avellino: VIDEO e FOTO

7) Furti nelle ville, task force della Questura: caccia ai ladri