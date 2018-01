Furti nelle ville, task force della Questura: caccia ai ladri Disposti servizi di pattugliamento straordinari. Le indagini continuano.

di Andrea Fantucchio

Una task force straordinaria per contrastare i furti in abitazione. La squadra volante della Questura di Avellino, coordinata dal vicequestore Elio Iannuzzi, ha intensificato i controlli. Grazie anche al supporto di alcune pattuglie arrivate da Napoli. Presidiate le zone ritenute più a rischio: Contrada Archi e Contrada Sant'Eustachio. Così come le aree a ridosso dell'autostrada. Dove ieri, poco distante da una pompa di benzina, gli agenti hanno individuato il covo dei ladri. All'interno è stata recuperata la refurtiva: gioielli, oggetti di elettronica, monili per un valore di svariate migliaia di euro.

L'attività di controllo straordinario ha visto protagoniste numerose pattuglie su strada alle quali vanno aggiunti gli agenti in borghese. Parallelamente procedono le indagini per identificare i ladri. La dinamica dei colpi è nota: i criminali arrivano dall'autostrada, poi procedono per le campagne, forzano gli infissi delle porte e si introducono all'interno dell'abitazione. Quindi eseguono il furto. Spesso utilizzano le federe dei cuscini per portare via gli oggetti di valore. Tutto dura pochi minuti. Vengono scelte con cura le abitazioni, spesso sprovviste di allarme. Nella campagna circostante il covo dei criminali sono state rinvenute tracce di materiale forforescente. Probabilmente utilizzato dagli stessi ladri per orientarsi al buio.

Sulla piaga dei furti è intervenuto il questore di Avellino, Luigi Botte, che intervistato dal collega di 696 Tv Angelo Giuliani ha descritto l'importanza del supporto dato dai cittadini: «L’impegno - ha spiegato il dirigente - è quello di essere quanto più possibile attivi su strada. Invito la cittadinanza a chiamare il 113, abbiamo bisogno di loro. Non potendo istituire dei presidi fissi, la collaborazione dei residenti è fondamentale. I ladri vengono dal napoletano e dalle zone del’hinterland. Arrivano dall’autostrada che si trova poco distante dalle zone prese di mira dai criminali. Abbiamo intensificato i controlli e recuperato gran parte della refurtiva. Non ci fermeremo».

