Titolo regionale nel campionato D3 per il CT Potito Starace In finale battuto il TC 2002 Benevento al doppio di spareggio

Due settimane piene di gioia per festeggiare successi attesi da anni. Il Circolo Tennis Potito Starace di Cervinara ha fatto la storia. Prima la promozione in D2, poi addirittura il titolo regionale. Sfida avvincente quella che ha assegnato il prestigioso riconoscimento contro il quotato Tennis Club 2002 di Benevento.

Giornata infinita sui campi del bel circolo sannita dopo che i tre singolari e il doppio avevano espresso un sostanziale equilibrio. Marco Starace è stato superato da Marco Bocchini per 6/3 6/1, a seguire è arrivato il ko di Francesco Starace con Stefano Principe, bravo ad aggiudicarsi il match in tre set per 6/3 5/7 6/0. A riaprire la sfida ci ha pensato la vittoria di Liberato Napolitano su Ettore Polcari col punteggio di 6/7 7/6 6/3.

Nel doppio la coppia formata da Marco e Francesco Starace ha superato i più esperti Bocchini e Leone per 7/6 3/6 10-8 dopo una spettacolare battaglia. Sul 2 a 2 il titolo regionale si è giocato in un ulteriore doppio di spareggio con le stesse coppie a sfidarsi sotto rete. Ad avere la meglio è stato il circolo irpino del presidente Angeloantonio Starace per 6/1 7/5 dando il via alla festa per un traguardo storico per il piccolo ma ambizioso circolo di Cervinara. La squadra è stata guidata da Gianluca Starace che in questi anni ha fatto tanta esperienza e ora sta lavorando egregiamente sui giovani talenti presenti nel suo circolo.