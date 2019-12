Dalia: "Abdala ci saluta, speriamo di riabbracciarlo presto" Il consulente della Sandro Abate: "Potrebbero essere convocati in Nazionale altri due calcettisti"

La Sandro Abate Avellino, che si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia, si appresta a salutare l'universale Gonzalo Abdala.

A svelarlo a Ottopagine.it è Roberto Dalia nel giorno in cui, con la conclusione del quadro delle gare valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, il club del capoluogo irpino festeggia un altro traguardo storico dopo la promozione in massima Serie: “Abdala è un nostro calcettista e lo rimarrà. Per cause di forza maggiore, ovvero un intervento serio che suo padre deve sostenere, farà, però, purtroppo, ritorno in Argentina. Gonzalo è figlio unico ed è comprensibile che abbia la necessità di tornare a casa. Gli siamo vicini. È normale che metta la salute di suo papà davanti alla sua professione. Nel momento in cui, come tutti ci auguriamo, tutto dovesse risolversi per il verso giusto, Abdala tornerà da noi. Se così non fosse, resterà in Sudamerica. Oltre a questa vicenda noi eravamo e restiamo, comunque, vigili sul mercato, che in Italia chiuderà il 23 dicembre. Gli extracomunitari, però, possono essere tesserati sino al 30 gennaio. Il 28 dicembre si aggregherà al gruppo Fabiano Assad, che andrà a completare il pacchetto arretrato insieme a Victor Mello dando esperienza alla squadra. Assad è un veterano, molto navigato. Avevamo bisogno di un giocatore come lui. Stiamo, inoltre, cercando altri due profili che diano una mano al pacchetto offensivo: uno che vada a sostituire Abdala e un altro che vada ad ampliare la rosa.” ha esordito il consulente dei verdeazzurri avellinesi.

Intanto, con la sconfitta (7-3) della Meta Catania Bricocity sul campo della Came Dosson, la Sandro Abate Avellino resta seconda in classifica e può far festa. Ieri, il secondo pari consecutivo stagionale, per effetto del 2-2 contro il Real Rieti: “Quella contro il Real Rieti” - ha proseguito Dalia - “è stata una bellissima partita. Potevamo vincerla, ma anche perderla, quindi, alla fine, va bene così. Mandiamo in archivio con soddisfazione questo pareggio. Siamo aritmeticamente qualificati alle Final Eight di Coppa Italia e in queste ultime due partite del girone di andata speriamo di riuscire a fare bottino pieno e arrivare tra le prime quattro.”

Oggi è stato l'ufficializzato l'innesto di un nuovo portiere: “De Gennaro è un giovane che già l'anno scorso è stato con me, il preparatore dei portieri Varriale, il portiere Molitierno e l'universale Amirante a Napoli. E' un ragazzo che conosciamo. Il futuro è dalla sua parte, non per caso fa parte della Nazionale Under 19, come Amirante. Contiamo su di lui.”

Capitolo Nazionale. La colonia della Sandro Abate Avellino potrebbe presto aumentare: “Siamo fieri di Victor Mello. Sono convinto che abbia delle buone chance di andare in Portogallo dove si giocherà il main round per le qualificazioni ai Mondiali. Non dimentichiamo che anche Molitierno è ormai in pianta stabile in Nazionale e gli vanno fatto i complimenti. Credo che anche Fantecele e Dian Luka abbiano delle serie possibilità di essere convocati dal c.t. Musti.”