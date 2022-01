Del Fes Avellino, tamponi negativi: si riparte al PalaDelMauro Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina ospiterà Torrenova al PalaDelMauro

Martedì scorso, nel giorno della ripresa dopo la pausa natalizia, la Del Fes Avellino aveva reso noto la positività di un tesserato al covid-19. Nelle scorse ore il club irpino ha comunicato la negatività di tutto il ciclo tamponi a cui si erano sottoposti il gruppo squadra, lo staff tecnico e dirigenziale nella mattinata di ieri. Il roster di coach Giovanni Benedetto si ritroverà in giornata al PalaDelMauro per riprendere regolarmente la preparazione in vista del primo match del 2022.

Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes ospiterà Torrenova nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. I club di Serie B volano verso la chiusura della pausa invernale, prevista dal calendario, utile anche nella gestione covid. Rispetto alla A e alla A2, la terza serie non ha dovuto rivedere il piano partite, anche se sono costanti le valutazioni da parte della Lega Nazionale Pallacanestro in una fase che resta interlocutoria e di attesa dopo i casi registrati tra i tesserati a tutti i livelli. In Campania i campionati regionali, organizzati dal comitato territoriale FIP, sono stati sospesi fino al giorno 23.