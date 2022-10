Basket: IVPC DelFes Avellino, il post-gara e i risultati della prima giornata Benedetto: "È una posizione diversa, ma si può tornare a fare un basket di un certo livello qui"

L'IVPC DelFes Avellino ha superato l'Adriatica Industriale Corato nel primo match di campionato. Risultato di 76-57 per i primi due punti stagionali e buona risposta del pubblico irpino con la Tribuna Terminio del PalaDelMauro piena. Esordio vincente per i ragazzi di coach Giovanni Benedetto: "L'emozione della prima gara andava sottolineata alla vigilia e non abbiamo iniziato come volevo, contratti, morbidi in difesa. - ha spiegato il tecnico dell'IVPC DelFes - Ci siamo migliorati con il passare dei minuti, abbiamo aumentato l'aggressività nel terzo quarto, che ci ha permesso di prendere un vantaggio importante, gestito nell'ultimo quarto. Abbiamo giocato con undici rotazioni, con minuti importanti e un contributo sostanziale da parte di tutti. Anche i punti dalla panchina, che sono 33, dimostrano la qualità con elementi capaci di essere protagonisti. I risultati della prima giornata sono quelli forse non ci aspettavamo alla vigilia. È un campionato difficile, duro, con tante squadre protagoniste e vogliamo essere tra quelle. Il nuovo entusiasmo? Il merito è di tutti e del presidente. Portiamo uno sponsor importante sulle maglie e la gente ha dato credito al progetto con i dirigenti Nevola e Rotondi. Siamo alla prima giornata, abbiamo visto il pubblico, sentiamo che c'è grande attesa con tante speranze e la volontà di rivedere un basket di un certo livello. Speriamo di aver fatto divertire il pubblico. Vogliamo fare bene e dobbiamo ricordarci la storia di questa città. Abbiamo una grande responsabilità, quella di non far dimenticare ad Avellino e ai tifosi che si può fare ancora basket ripartendo da una posizione diversa rispetto al passato, ma con la voglia di fare bene".

"Sono ovviamente contento per come è iniziata la stagione. - ha aggiunto il capitano dell'IVPC DelFes, Alessandro Marra - Abbiamo fatto il primo passo ed eravamo pieni di energia per questo primo step da fare. Abbiamo fatto bene, possiamo affinare molte cose: buona la prima. Il palazzetto ha dato un ottimo feedback confermando i dati della prestagione. Con i compagni ci troviamo bene, è un bel gruppo, passiamo la giornata insieme anche fuori dal campo. Sul parquet si è visto l'affiatamento e possiamo solo fare meglio con energia ed entusiasmo. Avere una risposta dal pubblico è sempre piacevole. Viviamo per il pubblico con uno scambio di energia. In gare come queste si crea solo qualcosa di positivo".

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Salerno - Luiss Roma 90-88

Roseto - Sant'Antimo 64-75

Sala Consilina - Teramo 56-75

Caserta - Ruvo di Puglia 58-75

Monopoli - Cassino 75-81

Taranto - Pozzuoli 77-65

Bisceglie - Pescara 79-53

Avellino - Corato 76-57