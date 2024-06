La Scandone: "Complimenti alla Del Fes Avellino per la conquista della Serie A" Le congratulazioni della società irpina presieduta da Marco Trasente

"Complimenti alla Del Fes Avellino per la conquista della Serie A": ecco il post pubblicato sui canali ufficiali social da parte dell'ASD Felice Scandone Avellino 1948 per congratularsi con la Del Fes per la promozione in Serie A2 ottenuta ieri sera a Montecatini contro la Fabo Herons. Il club del presidente Marco Trasente, partecipante alla Serie B interregionale (quarto livello dei campionati italiani) dopo la ripartenza con logo e denominazione della società storica del basket avellinese si complimenta con il sodalizio nato nel 2021 dopo il fallimento della Scandone, maturato a due anni dall'esclusione dalla Serie A. Il capoluogo e la provincia ritrovano la Serie A2, vissuta con il club storico dal 1997 al 2000, anno della promozione in A1/A, vissuta poi ininterrottamente per 19 anni.