Pellegrino Matarazzo è cittadino onorario di Ospedaletto d'Alpinolo Il papà del tecnico dell'Hoffenheim, protagonista in Bundesliga, è originario del comune irpino

A Pellegrino Matarazzo è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo. Il tecnico dell'Hoffenheim, protagonista in Bundesliga e qualificato alla prossima UEFA Europa League grazie al settimo posto in campionato, è nato a Wayne nel New Jersey da genitori italo-americani (padre di Ospedaletto, mamma di Agnone Cilento). Laureatosi in matematica alla Columbia University di New York, terminati gli studi, Matarazzo si è trasferito in Germania.

Ottimo percorso in Bundesliga tra Stoccarda e Hoffenheim

Dopo l'avventura da calciatore ha iniziato il percorso da allenatore nel 2010 da assistente nello staff del Norimberga II (seconda squadra). Nel 2018 Matarazzo diventa vice all'Hoffenheim in Bundesliga. La grande occasione arriva nel 2019 quando viene scelto dallo Stoccarda per guidare la squadra alla promozione in massima serie, centrata subito nel 2020. Esonerato dopo due salvezze nell'ottobre del 2022, ritrova l'Hoffenheim, questa volta da capo allenatore: centra la salvezza nel 2023, firma la qualificazione in Europa League nel 2024.

Il conferimento da parte del sindaco Marciano

"L'amministrazione comunale è lieta di conferire la cittadinanza onoraria all'allenatore di calcio Pellegrino Matarazzo, italo-americano, per gli incredibili traguardi raggiunti. Questa onorificenza sia per te un segno tangibile del legame indissolubile che ti unisce ad Ospedaletto, terra natia dei tuoi avi e un incoraggiamento a continuare a persegure i tuoi sogni": si legge nella targa firmata dal sindaco, Luigi Marciano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Luigi Marciano (sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo)