Avellino Basket: rinviato l'evento "Balla Coi Lupi" L'appuntamento era in programma per venerdì alle 19 all'ex Carcere Borbonico

L'Avellino Basket ha comunicato il rinvio a data da destinarsi dell'evento "Balla Coi Lupi" in cui il club presenterà squadra e staff tecnico ai tifosi. "Condizioni metereologiche sfavorevoli" per venerdì e la società biancoverde ha deciso di definire una nuova data che sarà annunciata nelle prossime ore.

Il comunicato del club

"A causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli la S.S. Avellino Basket informa tifosi, stampa ed addetti ai lavori che l’evento “Balla Coi Lupi - presentazione roster 2024/2025” originariamente programmato per venerdì 13 settembre presso l’ex Carcere Borbonico è stato rinviato. La decisione è presa al fine di garantire la sicurezza ed il comfort di tutti i partecipanti. Club ed organizzatori stanno lavorando in sinergia per definire, al più presto, una nuova data, che verrà resa nota quanto prima tramite il nostro Ufficio Stampa ed i nostri canali ufficiali. Ci scusiamo per l’inconveniente, indipendente dalla nostra volontà e ringraziamo tutti per la comprensione ed il supporto".

Foto: ufficio stampa Avellino Basket