Valtur Brindisi - Avellino Basket: i dettagli per i biglietti del settore ospiti Riunione nelle scorse ore tra la Questura di Brindisi e i due club verso la prima giornata di A2

Valtur Brindisi - Avellino Basket, sfida della prima giornata del campionato di Serie A2, in programma domenica (ore 18) al PalaPentassuglia, è stata identificata con profili di criticità dall'ONMS e dalla Questura di Brindisi e nelle scorse ore il club irpino ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Avellino Basket comunica le modalità di acquisto dei biglietti per la gara in programma a Brindisi domenica 29 settembre e valida per la prima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West. A seguito della riunione odierna tra la Questura di Brindisi, la Valtur Brindisi e l’Avellino Basket è stato stabilito quanto segue: i tifosi biancoverdi potranno acquistare i tagliandi presso i rivenditori autorizzati Vivaticket o sul portale www.vivaticket.it previa esibizione da parte dell'acquirente di un valido documento di identità fino alle ore 19.00 di sabato 28. L’elenco degli acquirenti verrà trasmesso alla Questura di Brindisi".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket