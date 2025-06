Scandone, Trasente: "Sconfitti sul campo, ma abbiamo vinto nei cuori" "La Scandone è più viva che mai nei vostri pianti, nella vostra vicinanza, nel vostro sostegno"

La stagione della Scandone Avellino è terminata a un canestro dalla promozione in Serie B Nazionale. Rimpianti per il finale della "bella" di Piazza Armerina, la società irpina è già al lavoro per la programmazione. Lettera ai tifosi da parte del presidente del club biancoverde, Marco Trasente. "Cari amici, cari tifosi, faccio fatica a trovare le parole giuste per esprimere il mio sentimento in questo momento. - afferma il massimo dirigente della Scandone - Con il cuore colmo di emozioni e sincera gratitudine, mi rivolgo a voi al termine di questa stagione avvincente che ci ha regalato sfide indimenticabili e grandi emozioni che ricorderemo a lungo. Voglio innanzitutto ringraziare tutto lo staff tecnico e dirigenziale, il coach, i nostri giocatori, per l’impegno, la dedizione e la passione che hanno dimostrato in ogni singola partita.

Il loro lavoro e il loro spirito di squadra sono stati fonte di orgoglio e testimonianza del nostro amore per questo grande progetto. Grazie alle associazioni che hanno collaborato cn noi e ai nostri sponsor per averci sostenuto e per essere diventati parte di questa meravigliosa famiglia. Grazie a voi tifosi incorreggibili e ostinati, immensamente innamorati di questi colori".

"Continueremo a lavorare con passione, dedizione e onestà"

"Il vostro affetto e la vostra passione hanno illuminato passo dopo passo il nostro cammino. Questa stagione non si è conclusa come speravamo, ma so che ogni sconfitta è anche un’opportunità di crescita, un motivo per affrontare il futuro con ancora più determinazione e convinzione. Siamo stati sconfitti sul campo,ma abbiamo vinto nei cuori. La Scandone è viva più che mai, nei vostri pianti, nella vostra vicinanza nel vostro sostegno,nel vostro spirito di appartenenza. Vi prometto che continueremo a lavorare con passione, dedizione e onestà. Un abbraccio sincero a tutti voi. Con profonda gratitudine".