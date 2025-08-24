Avellino Basket, Buscaglia: "Stiamo crescendo, dai test nuove indicazioni" Il commento del coach della squadra irpina dopo l'amichevole con Scafati

"Abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti nella nostra preparazione in vista del campionato". Così Maurizio Buscaglia ha commentato la prova dell'Avellino Basket nel test amichevole con la Givova Scafati: "Valutando naturalmente tutta la gara e le cose da migliorare, l’analisi è maggiormente focalizzata sui primi tre quarti perché le nostre risorse, in questi giorni, non coprono l’intera partita, viste anche le assenze di Mussini e Jurkatamm e il recupero di alcuni ed è giusto non cambiare gli equilibri da tenere. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Chandler non ha giocato l’ultimo quarto in seguito ad una botta ricevuta in uno scontro di gioco, ma sta bene, ho solo preferito preservarlo negli ultimi 10’, sarebbe stato inutile rischiare. Per 30’ abbiamo giocato la partita, cercato le nostre cose e sono sostanzialmente soddisfatto di quanto hanno fatto vedere i ragazzi in campo. Dobbiamo crescere giorno dopo giorno, lo stiamo facendo e le prossime amichevoli serviranno a dare riscontro e ulteriori indicazioni del lavoro svolto in palestra”.