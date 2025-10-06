Avellino Basket, Buscaglia: "Dobbiamo migliorare per aspetti difensivi" Mercoledì la sfida contro la Juvi Cremona. Equilibrio nei primi tre turni della Serie A2

"Complimenti a Verona per essere riuscita a portare la partita dalla sua parte nel finale" Così Maurizio Buscaglia si è espresso al termine di Tezenis Verona - Avellino Basket 98-92. "Abbiamo subito alcune situazioni in uno contro uno, qualche rimbalzo offensivo nei momenti importanti. - ha affermato il coach della squadra irpina - Abbiamo fatto meglio nel terzo periodo, ma dobbiamo migliorare difensivamente e fortunatamente si torna in campo già mercoledì". In Serie A2 ecco il primo turno infrasettimanale. Mercoledì il Gruppo Lombardi Avellino Basket sarà ospite della Ferraroni Juvi Cremona per la quarta giornata. I lombardi saranno reduci dalla sconfitta rimediata in casa contro la Dole Basket Rimini con il finale di 71-84. Nessuna imbattuta nel torneo dopo tre turni: due macroblocchi da due vinte e una persa e da una vinta e due perse con la Crifo Wines Ruvo di Puglia fanalino di coda con tre sconfitte in tre gare.