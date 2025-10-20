Agguato al bus dei tifosi, morto l'autista: consiglio straordinario della FIP Attesa per le decisioni che saranno prese dalla Federazione Italiana Pallacanestro

Per le ore 15 il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha convocato una riunione straordinaria del consiglio federale sulla tragedia avvenuta ieri sera, sulla morte di uno dei due autisti del pullman dei tifosi del Pistoia Basket assaltato sulla Rieti-Terni. "Questo l’ordine del giorno: tragedia accaduta dopo incontro di basket RSR Sebastiani Rieti - Pistoia Basket 2000. La riunione si svolgerà in modalità webconference": si legge nella nota ufficiale della FIP. Cordoglio da tutto il mondo del basket e dello sport italiano: i comunicati della Lega Nazionale Pallacanestro, organizzatore della Serie A2, e dei club irpini, l'Avellino Basket, partecipante al secondo livello nazionale, e la Scandone Avellino.

La nota ufficiale della LNP

In merito al tragico episodio occorso stasera nei pressi di Contigliano, e che ha portato alla morte di uno dei due autisti del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia reduci dalla trasferta di Rieti, il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana, rilascia la seguente dichiarazione. "Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, un episodio che può essere definito con un solo termine: criminale". "Questo è il momento del silenzio e l'unico pensiero va alla vittima ed ai suoi cari, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze. LNP, in accordo con FIP, seguirà gli sviluppi dell'inchiesta, in attesa delle risultanze delle indagini degli inquirenti in corso già in queste ore".

Il cordoglio dei club irpini

"La società Avellino Basket apprende con profondo sgomento la notizia della tragica morte dell’autista del pullman del Pistoia Basket, avvenuta lungo il tragitto di rientro da Rieti. Siamo fermamente contro ogni forma di violenza, vandalismo e criminalità. Eventi come questo lasciano senza parole e colpiscono l’intero mondo dello sport, che dovrebbe essere sempre luogo di passione, rispetto e comunità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincerità alla famiglia della vittima, ai colleghi e alla società Pistoia Basket, esprimendo cordoglio e vicinanza. Lo sport unisce. Oggi, più che mai, ne sentiamo il dovere". "La Scandone Avellino esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del secondo autista del pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia, avvenuta al rientro da Rieti dopo la partita di campionato contro la Real Sebastiani. Siamo vicini alla famiglia della vittima, alla società Pistoia Basket e a tutti i tifosi, colpiti da un evento assurdo e inaccettabile. La Scandone Avellino condanna con forza ogni forma di violenza, dentro e fuori dai campi di gioco. Questi gesti non hanno nulla a che fare con lo sport, con i suoi valori e con la passione che unisce le persone. Il basket deve essere un momento di condivisione, rispetto e unità, mai di odio o aggressione".