Decimo posto per l'Avellino Basket: domenica la sfida con Verona

Decimo posto a quota 26 punti dopo 24 giornate di campionato per l'Unicusano Avellino Basket nel torneo di Serie A2 dopo la sconfitta rimediata a Brindisi. Alla squadra irpina manca la continuità per aggredire la parte della classifica, ma come sottolineato nel weekend, in conferenza stampa, il roster biancoverde si ritrova spesso condizionato dagli infortuni. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket ospiterà la Tezenis Verona, battuta dalla UEB Gesteco Cividale tra le mura amiche. "L'inizio veemente di Brindisi ha condizionato la gara. Copeland ha azzannato la partita. - ha spiegato il coach dei biancoverdi, Gennaro Di Carlo - Volevamo approcciare anche noi in modo deciso la sfida, ma non ci siamo riusciti. È stata una partita a rincorrere con Brindisi brava a limitare anche Lewis, arginato, e non siamo riusciti a trovare alternative. La situazione falli ci ha condizionato, come nel caso di Chandler nel primo tempo. Diversi fattori hanno portato a questo divario nella sfida. Dopo queste gare si è un po' al bivio dell'analisi. Siamo al livello di Brindisi? Dopo questa gara direi di no, ma penso che possiamo crescere. Analizzeremo meglio la gara e ci sono delle dinamiche radicate da cui ripartire. Possiamo crescere e migliorare ancora. È un campionato strano, con risultati altalenanti un po' per tutti. Il torneo è competitivo e credo che sarà così fino alla fine".