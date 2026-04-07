Avellino Basket, Di Carlo: "Dobbiamo ritrovarci, è la priorità" Il coach degli irpini: "Dobbiamo ritrovare risorse all'interno del gruppo"

"La lotta per i playoff si è complicata, ma dobbiamo ritrovarci. È questa la priorità. Fare ragionamenti diversi non produce nulla di concreto. Abbiamo perso tre gare di fila, ci tocca ritrovare ciò che ci ha garantito le vittorie, anche quelle centrate al termine di gare complicate. Non siamo stati brillanti e ci occorre una prestazione importante per dimostrare quello che siamo davvero": così Gennaro Di Carlo si è espresso alla vigilia di Gemini Mestre - Unicusano Avellino Basket, in programma domani (ore 20.30) al Taliercio.

"Occorre una gara convincente"

Dell'Agnello non sarà nel gruppo per la prossima sfida: "Non ci sarà e abbiamo anche altri dubbi. - ha aggiunto il coach della squadra irpina - Vedremo e bisogna attingere dalla squadra. È stato l'elemento utile nel rilancio. Dobbiamo ritrovare risorse all'interno del gruppo, coniugare la concentrazione tra difesa e attacco. Le sconfitte devono essere delle lezioni. Affronteremo Mestre, squadra che sa attaccare bene nell'uno contro uno. Sono molto pericolosi nelle guardie e nelle ali. Ha grande energia. Ha battuto squadre importanti. Ci dovremo far trovare pronti per firmare una gara convincente".