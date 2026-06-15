Scandone in B Nazionale: i complimenti di Avellino Basket e FIP Campania I messaggi per la società biancoverde dopo il risultato ottenuto a Reggio Calabria

"Complimenti alla Scandone per la promozione in Serie B Nazionale": così l'Avellino Basket ha sottolineato il risultato ottenuto dalla Scandone Avellino a Reggio Calabria con la vittoria nella "bella" di Gara 3 della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, che ha garantito l'accesso al terzo livello nazionale del basket italiano.

"Celebra la passione del basket italiano e onora la Campania"

Ecco i complimenti anche dalla FIP Campania al club biancoverde: "La Scandone Avellino conquista la promozione in Serie B Nazionale. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, i ragazzi di coach Ciro Dell’Imperio compiono una grande impresa e si aggiudicano (84-76) la terza e decisiva gara della finale playoff. La formazione irpina centra questo straordinario risultato al termine di una stagione incredibile. A fine gara, il tecnico della Scandone ha dedicato il successo ai suoi giocatori, ai tifosi e a tutto lo staff, sottolineando i sacrifici compiuti durante l’intera stagione. FIP Campania esprime i più sinceri complimenti alla società Scandone Avellino, al presidente Marco Trasente e a tutto il team per questo traguardo importante, che celebra la passione del basket irpino e onora la nostra regione".