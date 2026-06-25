L'Avellino Basket saluta Lewis: "Nostra certezza per due stagioni" Il club: "Grazie per tutto quello che hai dato a questa maglia e a questa città"

L'Avellino Basket ha salutato Jaren Lewis sui canali ufficiali social. "Per due stagioni è stata la nostra certezza. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Sul parquet, con i suoi punti, la sua esperienza e la capacità di essere decisivo nei momenti importanti. Nello spogliatoio, con la professionalità e quel suo modo silenzioso di essere leader. Jaren Lewis lascia la Halley Campania Avellino Basket dopo due anni vissuti da protagonista. Grazie per tutto quello che hai dato a questa maglia e a questa città. Ti auguriamo una carriera ricca di successi, Professore".

Nelle scorse ore l'annuncio di Serpilli

Prosegue l'evoluzione del roster irpino verso la terza stagione consecutiva del club del presidente Giuseppe Lombardi in Serie A2. Nelle scorse ore l'Avellino Basket ha annunciato l'accordo con Michele Serpilli dopo quelli raggiunti con Gianluca Della Rosa e Mattia Palumbo come volti nuovi del gruppo che sarà guidato da Gennaro Di Carlo in panchina.