Avellino - Cabezas: l'ora della verità. Gliha ha rescisso In difesa tutto su Blanchard. Novità sul fronte Okwonkwo. Anche Camarà vicino all'arrivederci

di Marco Festa

Sul campo la gioia per la seconda vittoria consecutiva, maturata per effetto del rocambolesco 2-3 al “Rigamonti” contro il Brescia, e la ripresa degli allenamenti (domani, ore 15) in vista della sfida casalinga di sabato al cospetto della lanciatissima Cremonese di Tesser. Appena al di fuori dello stesso il calciomercato che impazza, con il caso Cabezas ormai in procinto di essere definito: al massimo entro domani si capirà se ci sono i margini per l'ottenimento in tempi celeri del visto turistico che permetterebbe alla sua compagna, in dolce attesa, di raggiungere l'Italia. Se così non fosse firmerà con i campioni sudamericani dell'Independiente di Avellaneda (Argentina). A prescindere dall'esterno ecuadoriano si continua a trattare su più fronti.

Per l'attacco resta calda la pista che porta a Orji Okwonkwo del Bologna, che stando a indiscrezioni delle ultime ore potrebbe addirittura non essere necessariamente un “piano B” a Cabezas tenendo conto delle precarie condizioni fisiche di Ardemagni (pubalgia). Se l'Avellino riuscisse a portarli a casa entrambi, ovviamente, alzerebbe in maniera sensibile il potenziale del proprio organico. Occhi però al classico profilo a sorpresa che potrebbe alla fine emergere e spuntarla.

La priorità per il centrocampo è tutt'ora rappresentata da Alessandro Mastalli della Juve Stabia: c'è da pazientare e lavorare per ridurre le distanze tra domande e offerta e perfezionare il trasferimento a titolo definitivo in Irpinia della mezzala. Saber del Carpi era e resta l'alternativa.

In difesa (come anticipato da Ottopagine.it lo scorso lunedì) tutto su Leonardo Blanchard, pronto a svincolarsi dallo stesso Carpi in caso di intesa economica con l'Avellino: l'accordo era stato praticamente raggiunto la scorsa estate prima che si decidesse definitivamente di puntare all'ingaggio di Marchizza. Il forte interesse per l'ex Frosinone è stato pubblicamente confermato ieri sera a 696 TV Otto Channel dal presidente Walter Taccone.

Intanto, sul fronte uscite, da registrare la rescissione consensuale con Erik Gliha, che va via da oggetto misterioso dopo non aver mai giocato dal suo arrivo all'ombra del Partenio, consumatosi l'11 ottobre 2017. Idrissa Camarà è sempre più vicino al prestito al Teramo nonostante un sondaggio del Trapani.