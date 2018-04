DIRETTA / Catanzaro - Avellino, è l'ora del processo d'appello Si torna in aula presso il TFN dopo il rinvio disposto lo scorso 13 febbraio: aggiornamenti live

di Marco Festa - Inviato a Roma

Alle 15, con una seduta di allenamento a porte aperte al “Partenio-Lombardi”, prosegue la preparazione dell'Avellino in vista della trasferta di sabato a Chiavari. Mentre la squadra scenderà in campo, a Roma, presso il Tribunale Federale Nazionale, inizierà invece il processo d'appello relativo alla presunta tentata combine di Catanzaro – Avellino del 5 maggio 2013. Si torna in aula dopo il rinvio dello scorso 13 febbraio, disposto per consentire di depositare presso la Corte Federale d’Appello l’esito del procedimento che ha visto Francesco Cozza, allora tecnico dei calabresi, condannato a nove mesi di squalifica per aver percepito in nero la buonuscita della rescissione consensuale. A 696 TV Otto Channel, nel corso di 0825, l'avvocato Chiacchio, che difende la società irpina, si è detto fiducioso circa la conferma del proscioglimento, maturato in primo grado di giudizio, di tutti i tesserati deferiti.

Dalle 15 la cronaca testuale in tempo reale del dibattimento.