Taccone: "Ho visto l'Avellino che piace a tutti noi" VIDEO | Il presidente biancoverde ha presenziato all'evento "Sguardi" al Cimarosa

di Carmine Quaglia

"La comunione degli intenti di questa manifestazione con la nostra organizzazione è proprio questa. Noi guardiamo al futuro". Il presidente dell'Avellino, Walter Taccone, ha presenziato con il direttore sportivo Enzo De Vito, la responsabile marketing Pina Moscaritolo, il tecnico Claudio Foscarini e i calciatori Pierre-Yves Ngawa e Leonardo Morosini alla manifestazione teatrale "Sguardi". Parola fine sul caso Money Gate. La società irpina punta dritto al finale di stagione con l'obiettivo salvezza: "E' uno sguardo rivolto al futuro, uno sguardo rivolto a una salvezza che per noi è una salvezza calcistica. - ha spiegato il presidente biancoverde - Per i ragazzi, per questa manifestazione, è la salvezza del loro essere, tornare ad essere persone normali, rispettate. Queste situazioni si ripercuotono nella famiglia, fra i genitori e i figli, fra marito e moglie. Sono situazioni deleterie da evitare. Noi guardiamo alla nostra salvezza, sportiva, alla salvezza dei ragazzi per il futuro e sicuramente questo ci consente di essere più sereni e più tranquilli. Era una spada di Damocle che avevamo sulla testa (il caso Catanzaro, ndr) e che, per fortuna, come sto dicendo da un anno, da quando è iniziata la vicenda, era una cosa praticamente e letteralmente inventata, che vedeva coinvolta l'Avellino in una situazione che veramente non fa parte del nostro diktat e del nostro dna. Quindi siamo usciti puliti e questo sicuramente influirà in maniera positiva anche nella testa dei ragazzi. Li farà stare più sereni, più tranquilli. Guarderanno solo all'aspetto sportivo e non ad una eventuale preoccupazione per il loro futuro che avrebbe riguardato sia l'Avellino che il loro futuro come giocatori".

Il rapporto con l'avvocato Eduardo Chiacchio: "Il nostro avvocato ci ha sempre presentato delle liste di note spese che abbiamo pagato regolarmente. Posso dire con tranquillità che abbiamo una cifra intorno ai 30mila euro, già pagata all'avvocato Chiacchio per i rimborsi spese. Non ci ha mai presentato una notula, una fattura pro-forma per cui non capisco questa situazione. Sgombriamo il campo da equivoci. Credo che l'avvocato Chiacchio non volesse riferirsi all'Avellino. Forse si riferiva a qualcuno che deve dare dei soldi all'avvocato Chiacchio, ma non è certamente l'Avellino".

Il nuovo ciclo tecnico con Foscarini iniziato con un bel successo contro il Perugia: "Posso dire che ho visto finalmente l'Avellino che piace a tutti noi. - ha aggiunto Taccone - Ho visto l'Avellino che, indipendentemente dal risultato positivo, ha giocato da Avellino con la grinta, con la determinazione, aggredendo gli avversari all'inizio della loro proposizione calcistica. Siamo arrivati sempre prima sui palloni. Abbiamo messo in animo quello che sono le caratteristiche dell'Avellino. Se l'Avellino dovesse continuare, come tutti ci auguriamo, in questo modo, per il futuro, per le prossime partite, guardiamo con una certa serenità a questa benedetta e agognata salvezza".

