Avellino, Taccone: "Avanti con le mie idee" "Non sento Foscarini da quando è andato via". Diminuiscono le chance di rinnovo con il tecnico

di Carmine Quaglia

"La società è Taccone, Foscarini in questo momento è il nostro allenatore fino a quando non dovesse dire che non vuole restare". Dopo aver presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, il presidente dell'Avellino, Walter Taccone, ha parlato dell'evoluzione tecnica e societaria. Per la giornata di ieri era atteso un incontro, un colloquio con Claudio Foscarini. Tutto rinviato, invece, a lunedì prossimo: "Non sento Foscarini da quando è andato via. - ha affermato Taccone - Sta seguendo il campionato Primavera, è impegnato e quando finiranno i match delle squadre giovanili, quindi lunedì, nella prossima settimana ci dobbiamo incontrare per stabilire se continuare il nostro percorso oppure se dobbiamo fare un percorso alternativo". Nel corso della conferenza stampa, il numero uno biancoverde ha aperto ad un progetto giovane, con un tecnico che punta al salto in Serie B dopo stagioni vissute alla guida di squadre nelle categorie inferiori. Una pista porta a Mauro Zironelli. Nelle ultime ore, infatti, le quotazioni di Claudio Foscarini e del rinnovo con l'allenatore trevigiano appaiono in ribasso.

Sulla nuova struttura societaria, Taccone si è espresso così: "Siamo ormai agli sgoccioli. - ha aggiunto il presidente dell'Avellino - Credo veramente che nella prossima settimana avrete la definizione di tutto, ovvero se Taccone resta da solo, se avrà un socio di minoranza, se viene un socio di maggioranza. Lo staff resta lo stesso: ho già accordi che lo staff resterà lo stesso. L'unica cosa che potrebbe cambiare è se Taccone resta al cento per cento, resta al 20, al 50 o resta all'80. Questo non lo so, stiamo ancora discutendo".