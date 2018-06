Avellino, Micovschi nuova idea per la fascia mancina Il rumeno, classe '99, di proprietà del Genoa, ha un passato nelle giovanili del Chievo Verona

di Marco Festa

Un altro gioiellino del Genoa potrebbe sbarcare in Irpinia dopo la positiva esperienza andata in archivio con Raùl Asencio, che è nel contempo contesto da Parma ed Hellas Verona (sulle sue tracce c’è anche il Bari, ora però principalmente alle prese con i suoi problemi societari). I biancoverdi avrebbero sondato infatti il terreno per Claudiu Micovschi, classe ’99, cursore di fascia mancina (può giocare anche a destra). Trentatré presenze e 17 gol con la Primavera dei grifoni tra campionato, torneo di Viareggio e Coppa Primavera, Micovschi può rappresentare una valida alternativa a Falasco e Kawaya sulla propria corsia di competenza con la possibilità di giocarsi le proprie chance per ritagliarsi un posto nello scacchiere del neo tecnico Michele Marcolini (il talento rumeno ha anche un passato nelle giovanili del Chievo Verona). Non resta allora che attendere per capire se ci saranno gli effettivi margini per condurre in porto il trasferimento.

Fonte foto: twitter@micovschi99