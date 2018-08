Avellino, non solo under: il punto sul mercato degli over Quasi fatta per uno svincolato dell'Uesse. Idea Maccarrone. Per il centrocampo pista Iannilli

di Marco Festa

Sotto la pioggia battente, che non ha di certo lavato via la sensazione surreale generata dal doppio salto all'indietro dalla B alla D – allo stato attuale – ma che, volendo sdrammatizzare, è auspicabile abbia reso l'Avellino finalmente “fortunato”, dato che è stato ovviamente “bagnato” come da proverbio. Tra fulmini e scrosci d'acqua: è andata così in archivio la prima amichevole della neo-nata SSD Calcio Avellino, che ieri, a Sturno si è imposta di misura, con il finale di 5-4, sugli svincolati dell'Equipe Latina: doppietta di Maisto; gol di Mikhailovskiy, Di Bella e Ciotola, al ritorno in biancoverde. Per il tecnico Archimede Graziani è arrivato il momento della prima cernita all'interno dell'organico. Telefono bollente per il direttore sportivo Carlo Musa. Non solo “under.”

Prende corpo anche l'ossatura “over” dei lupi: già in gruppo il portiere Lagomarsini ('93), il centrocampista Gerbaudo ('95) e lo stesso Citola ('84); in arrivo l'attaccante De Vena (Casertana); si sonda il terreno con un'altra punta: l'ex Cavese Alessandro Gabrielloni ('94): 24 presenze e 11 gol con il Como nella seconda parte della scorsa stagione. Nelle ultime ore si ha preso, inoltre, consistenza l'eventualità di un possibile ritorno tra le fila irpine: quello dell'argentino Santiago Morero ('82), svincolato dall'Uesse. Nell'elenco dei difensore centrali attenzionati c'è anche Giordano Maccarrone ('90), ex Virtus Francavilla e Messina. Si è proposto il centrocampista partenopeo Gaetano Iannini ('83), con trascorsi, tra le altre, tra le fila di Matera (di cui è stato capitano) e Cerignola.