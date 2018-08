Avellino, nuovo test. Girone di Serie D: ecco le indiscrezioni Alle 16:30, a Sturno, terza amichevole pre-campionato. Attesi una serie di nuovi calciatori

di Marco Festa

Work in progress per un lupo alla ricerca della sua definitiva fisionomia ed in attesa di ritornare nella propria “tana”. Non resta che procedere per gradi. E dunque, alle 16:30, al "Castagneto" di Sturno, terza amichevole pre-campionato per il Calcio Avellino, che affronterà una rappresentativa locale. I biancoverdi sono pronti a tornare in campo dopo aver goduto di una giornata di riposo, concessa dall'allenatore Graziani in seguito al 3-0 con cui è stato mandato in archivio il test, disputato domenica scorsa, contro la FC Avellino. Al gruppo si aggregheranno nuovi calciatori che prenderanno il posto del difensore Corvino, degli attaccanti Djibril e Maisto e dei centrocampisti Carniato ed Evangelista, che hanno lasciato il ritiro per scelta tecnica. Come ormai noto, l'ex Uesse, attraverso Instagram, non ha nascosto tutto il proprio disappunto per la fine della sua avventura tra le fila della neo-nata SSD. Intanto, in attesa di novità sul fronte ripescaggio in Serie C, è conto alla rovescia per conoscere in quale girone di Serie D sarà inserita la compagine irpina: giovedì verranno ufficializzati i gironi e si vocifera che, con il Bari potenzialmente nel gruppo D (Lazio - Sardegna), i lupi potrebbero essere una delle squadre del gruppo I, composto da formazioni siciliane, calabresi, per l'appunto campane, e da due lazial: Latina e Cassino. Il condizionale resta, comunque, d'obbligo. Si vedrà. Domani è, infine, attesa la “fumata bianca” formale per l'utilizzo dello stadio “Partenio-Lombardi”. Ieri l'intesa formale tra gli uomini dei gruppi Sidigas e Taccone alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Avellino, Donatella Buglione.