Avellino, un attaccante lascia il ritiro. Vicino un ritorno In attesa dell'ufficialità del girone di Serie D (domani, ore 14) fari puntati sul calciomercato

di Marco Festa

Al lavoro dentro e fuori dal campo, in attesa di poter iniziare a calcare il manto in erba sintetica del “Partenio-Lombardi”; di conoscere il girone di Serie D (domani, alle 14, l'annuncio ufficiale, ndr) e con la consapevolezza, crescente, che salvo colpi di scena sarà proprio la vecchia Interregionale la dimensione in cui calarsi nella prima annata agonistica della propria storia: la SSD Calcio Avellino continua a veleggiare verso la stagione 2018/2019 con le attenzioni rivolte su più fronti.

In primis, non arrivano segnali incoraggianti su quello ripescaggio in Serie C: Gabriele Gravina ha infatti pressoché chiuso le porte ad Avellino e Bari nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata al portale www.restodelcalcio.com : “Abbiamo chiuso l’organico, è scaduto il termine che dava la possibilità di presentare le domande di ripescaggio. Alcune società hanno avuto problemi nelle rispettive leghe d’appartenenza, hanno avuto l’opportunità di poter disputare un campionato diverso come città, ma non credo che le leghe possano intervenire o ipotizzare degli scenari differenti da quello attuale." ha spiegato il presidente della Lega Pro. Meglio, dunque, concentrarsi sul calcio giocato.

Ieri, al “Castagneto” di Sturno, dove la squadra si allenerà almeno fino a domani, terzo test pre-campionato: 6-0 alla Rappresentativa Valle Ufita. Nel primo tempo gol di Tompte (ex Rimini e Serino, in prova, proprio da ieri, al pari del terzino Nocerino, ndr) e De Vena; nella ripresa reti di Mentana e Gerbaudo, intervallate dalla doppietta di Acampora. A fine gara stop alle polemiche dopo i primi addii al velendo e apertura a ritorno dell'attaccante Pozzebon nelle parole del diesse Carlo Musa. E, intanto, ha lasciato il ritiro un'altra punta: Elia Galligani ('92).