SSD Avellino, Graziani: «Prima punta? Idee chiare» Il tecnico dei biancoverdi ha parlato dopo il primo allenamento in città

di Marco Festa

Al "Country Sport", in attesa della delibera della giunta comunale per l'utilizzo dello stadio "Partenio-Lombardi", primo allenamento in città per la SSD Calcio Avellino. Al termine della seduta di lavoro parola al tecnico dei biancoverdi, Archimede Graziani, che ha da oggi alle proprie dipendeze l’atripaldese Simone Barzaghi, terzino destro classe 2000, ed ha invece liberato il ’99 Andrea Carniato, che era già stato ad un passo dall'addio negli scorsi giorni: «Per cause di forza maggiore ci manca la preparazione atletica che tutte le squadre hanno a questo punto del precampionato» - ha esordito l'allenatore toscano - «Siamo al 50 per cento a livello di intensità. Stiamo cercando di accelerare con i tempi e allo stesso tempo di insistere sulla tattica. I ragazzi si stanno applicando tanto pur essendo indietro rispetto al mio pensiero.»

Così sul mercato: «Cerchiamo una punta forte fisicamente. Valutiamo due, tre profili funzionali al nostro gioco ma non solo. Sforzini? Come per tutti gli altri calciatori che mi sono stati proposti prima di prendere qualcuno vorrò guardarlo in faccia e parlargli. Chi arriverà dovrà calarsi nella nostra realtà perché non ci servono prime donne che scendono dalla categoria superiore, altrimenti prendiamo un giocatore di categoria (Pera della Recanatese sarebbe in tal caso in pole, ndr), anche se sappiamo che la piazza si aspetta un grande nome e faremo di tutto per provare a prenderlo.»

Domani doppia seduta – intervallata dal varo dei calendari di Serie D, alle 14 –, nella confermata sede del "Country Sport", per consentire ai tifosi di assistere agli allenamenti. Per giovedì, invece, c’è già un'intesa con l’Agropoli (Eccellenza) per un’amichevole al "Partenio-Lombardi": potrebbe essere disputata a porte chiuse.

