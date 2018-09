Calcio Avellino, Musa: "Sarà un percorso impegnativo" Il commento del direttore sportivo dopo la pubblicazione dei calendari del girone G di Serie D

Alle 14, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il calendario completo dei gironi di Serie D. Nel gruppo G, il Calcio Avellino esordirà con il Ladispoli, neopromosso in D, per poi affrontare l'Albalonga nel primo match casalingo: "Un percorso impegnativo, non solo per il valore delle squadre coinvolte, ma anche in virtù degli otto turni infrasettimanali previsti dal calendario. - ha spiegato il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa, tramite nota stampa - Sarà importantissima la gestione dei carichi di lavoro settimanali, servirà la massima attenzione nella gestione del gruppo e nel continuo monitoraggio della forma fisica dei nostri calciatori. L’essere partiti in ritardo da questo punto di vista non ci agevola. Iniziamo contro il Ladispoli, una neopromossa, che all’entusiasmo derivante dal riaffrontare la D dopo anni aggiungerà l’orgoglio di ospitare l’Avellino alla prima di campionato, vorranno sicuramente fare bene. In casa ci attenderà l’Albalonga, che in coppa già ha messo in difficoltà il Sud-Tirol. La loro è una formazione assemblata veramente bene dal direttore Tomei ed allenata da un tecnico esperto come mister Ferrazzoli. Da un punto di vista strettamente personale sono contento di potermi misurare e confrontare con colleghi che conosco e che stimo. Tra loro, sicuramente i miei compagni d’avventura alla Lupa Roma: persone e giocatori a cui sono molto affezionato. Chiusura a Latina? Sicuramente una squadra importante ma prima di guardare così avanti dobbiamo concentrarci su ogni partita, ricordandoci che ogni gara vale tre punti e che non possiamo lasciare nulla d’intentato”.

Redazione Sport