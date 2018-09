Format Serie B e ripescaggi: al Coni è il giorno della verità Il Collegio di Garanzia del Coni, a Sezioni Unite, è in riunione dalle 12: 6 società alla finestra

di Marco Festa

La Serie B è in attesa delle decisioni del Collegio di Garanzia del Coni, riunitosi a Sezioni Unite in mattinata, partire dalle 12. La “cassazione sportiva” potrebbe, infatti, ripristinare l'organico della Cadetteria a 22 squadre annullando in tal caso le modifiche, proposte dalla Lega di B e firmate dal Commissario Fabbricini, a metà agosto, che hanno determinato l'adozione dell'attuale format a 19 squadre in contrapposizione alla procedura indicata nel regolamento federale circa le tempistiche per la variazione degli organici. Sono 6 i club che attendono notizie in merito e che sperano nel ripescaggio: Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana. Se la Serie B dovesse tornare a 22, il Collegio dovrà stabilire anche quali saranno le tre squadre ripescate e si renderebbe necessario rielaborare il calendario dalla terza giornata in poi. Le società eventualmente non ripescate potrebbero ricorrere al al Tar. Alla finestra, per capire se si possa creare un varco per un ripescaggio in Serie C, c'è anche la SSD Calcio Avellino di Gianandrea De Cesare