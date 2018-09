Calcio Avellino, si tratta per il ritorno di Marten Wilmots Incontro a Napoli per il talento belga classe '99, da poco svincolato dall'Uesse

di Marco Festa

È Marten Wilmots il classe '99, di cui vi avevamo parlato nella serata di ieri su Ottopagine.it, che la SSD Calcio Avellino potrebbe inserire nella propria rosa.

Come anticipato domenica scorsa sul canale 696, nel corso di 0825, il giovane belga, fratello di Reno, ex centrocampista dell'Uesse Avellino ora al Carpi, e figlio della gloria del calcio belga, Marc Wilmots, aveva manifestato la propria disponibilità a tornare in Irpinia essendo rimasto impressionato dal calcio italiano e, soprattutto, dal calore della piazza, pur avendo solo assaporato l'esperienza all'ombra del Partenio, sfumata con l'estromissione della società di Taccone dalla Serie B. A supportarlo nel suo orientamento di valutare il sussistere dei margini per un'intesa, finalizzata a sposare di nuovo la causa avellinese, anche se in Serie D, proprio la sua la famiglia, che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la città e l'ambiente, negli scorsi mesi, ed è convinta della solidità del progetto di De Cesare. A prescindere dalla categoria.

E così, negli ultimi giorni, sono iniziati i contatti tra la nuova dirigenza avellinese e l'entourage del calciatore, che sarebbe un under di lusso per la categoria; in grado di fare la differenza, come jolly di centrocampo o come trequartista. In mattinata, a Napoli, è previsto un incontro tra le parti per cercare di raggiungere un accordo per quello che sarebbe un prezioso ritorno lampo.

Foto: usavellino.club