Calcio Avellino SSD, ecco la pioggia di annunci ufficiali Musa: "Il primo passo per una stagione che speriamo possa essere ricca di risultati positivi"

di Marco Festa

Ecco la preannunciata pioggia di ufficialità: la SSD Calcio Avellino ha a tutti gli effetti una rosa dopo aver depositato i contratti di 20 calciatori.

Il comunicato - "La Calcio Avellino SSD comunica di aver formalizzato il tesseramento dei giocatori che andranno a comporre l’ossatura della rosa che affronterà la stagione agonistica 2018/2019 del campionato nazionale Dilettanti, girone G. Ciascuno dei giocatori che indosserà la maglia biancoverde è stato attentamente valutato dallo staff tecnico della Calcio Avellino SSD, che ha avuto l’accortezza di operare una selezione tenendo in considerazione il lato umano, prima ancora che quello tecnico, di tutti i membri che andranno a costituire il nuovo team. Nei prossimi giorni seguiranno nuove ufficializzazioni che completeranno la rosa."

Di seguito i nuovi giocatori della Calcio Avellino SSD (tra parentesi l'anno di nascita, il titolo del trasferimento e la società di provenienza).

Portieri: Lagomarsini Ettore (1993), Longobardi Domenico (1999, trasferimento diretto dalla S.C.D. Ligorna 1922), Pizzella Antonio (2001);

Difensori: Morero Santiago (C, 1982), Dondoni Niccolò (1995), Mithra Nicolas (1997), Mikhaylovskiy Vladimir (1989), Patrignani Rocco (1999, trasferimento temporaneo dall’Imolese Calcio 1919), Nocerino Antonio (1999, trasferimento definitivo dall’FC Taranto 1927), Urbanski Rafal (2001, trasferimento temporaneo dal Cagliari Calcio);

Centrocampisti: Gerbaudo Matteo (1995), Acampora Gennaro (1989), Matute Kelvin (1988), Buono Francesco (1999, trasferimento temporaneo dalla Ternana Calcio), Tribuzzi Alessio (1998), Parisi Fabiano (2000, trasferimento definitivo dal Benevento Calcio), Totaro Alessandro (2000, trasferimento temporaneo dall’ US Salernitana 1919);

Attaccanti: De Vena Alessandro (1992), Ciotola Nicola (1984), Ventre Michael (1996).

Nell'elenco non figurano tre under finora in rosa: i difensori Simone Barzaghi (2000) e Micheal Scarf (1999); i centrocampisti Patrick Moreschini (2000) ed Eleoenai Tompte (1999); l'attaccante Luigi Mentana (2001). Da valutare se si tratti di una esclusione temporanea o definitiva.

Il commento del direttore sportivo, Carlo Musa: “Sono soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora, questi giocatori rispecchiano le caratteristiche che cercavamo a livello morale e professionale. Con loro, che incarnano le linee guida dettate da mister Archimede Graziani e condivise da tutto lo staff tecnico, inizieremo una stagione che speriamo possa essere ricca di risultati positivi."