Calcio Avellino, c'è l'intesa: sulle maglie ecco il logo Uesse La denominazione non cambierà, almeno per il momento, ma a Ladispoli ci sarà già il vero lupo...

di Marco Festa

Si chiamerà SSD Calcio Avellino fino al 5 luglio 2019, solo per motivi prettamente burocratici, ma domenica, a Ladispoli, bagnerà il suo esordio assoluto nel campionato di Serie D, sul campo del Ladispoli, con la storia cucita sul petto. Proprio lì dove è sempre stata: all'altezza del cuore dei calciatori biancoverdi. La società dell'amministratore delegato Gianandrea De Cesare e l'associazione "...Per la storia", nella persona del presidente Mario Dell'Anno, hanno infatti raggiunto un atteso e celere accordo sulla parola per la cessione in comodato d'uso gratuito, in favore del neo-nato club irpino, dello storico dell'Uesse Avellino. Più di un semplice simbolo; revocato da poche settimane a Walter Taccone, che oggi ha visto respinto l'ultimo assalto alla riammissione in Serie B per effetto della bocciatura del ricorso al Tar del Lazio.

Giovedì scorso si era consumato l'ultimo di una serie di incontri tra le parti. I contatti sono stati costanti. La volontà di ripartire reciproca e concreta. Si volta, dunque, definitivamente pagina nel giorno che ha sancito il punto di non ritorno rispetto al recente passato. Lo si fa anche grazie alla lungimiranza della stessa associazione "...Per la storia", che ha reso il marchio di esclusiva proprietà dei tifosi. La testa è ora unicamente rivolta al futuro, come testimoniato dalle maglie Sidigas già marchiate Uesse che stanno facendo il giro del web.