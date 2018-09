Calcio Avellino - Marten Wilmots: c'è l'intesa Manca solo il via libera della proprietà per l'ingaggio del centrocampista belga classe '99

di Marco Festa

Accordo raggiunto, manca solo la firma della proprietà per il ritorno in biancoverde di Marten Wilmots. Il centrocampista belga, classe '99, svincolatosi dall'Uesse in seguito all'estromissione di lupi dal campionato di Serie B, è in città da ieri, quando, subito dopo essere atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino, ha raggiunto il “Partenio-Lombardi” in compagnia della sua famiglia per assistere all'allenamento pomeridiano del Calcio Avellino, che, intanto, è alla vigilia dell'esordio stagionale e assoluto in Serie D (domani, alle 15, sul campo del Ladispoli, il debutto nel girone G, ndr). Al termine della sessione di lavoro, l'entourage del calciatore e il calciatore stesso hanno incontrato il direttore sportivo Carlo Musa, con cui è stata rapidamente raggiunta un'intesa totale grazie anche alla ferma volontà del calciatore di tornare all'ombra del Partenio e giocare davanti alla tifoseria irpina, da cui è rimasto affascinato seguendo dagli spalti suo fratello Reno, ora al Carpi, e nella sua esperienza lampo tra l'impianto di gioco avellinese e il ritiro di Ariano Irpino. Dopo la pioggia di ufficialità dello scorso 8 settembre, bisognerà, dunque, attendere solo il via libera dall'alto affinché Marten Wilmots sia a disposizione di mister Graziani che questa mattina, in conferenza stampa, ha commentato: “Wilmots? Se mi alza il livello della squadra sono contento, ma finora non mi è stato sottoposto il suo nome e preferisco parlare dei giocatori che ho in organico.”