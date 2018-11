Avellino - Castiadas: convocati e probabile formazione irpina Centrocampo e attacco inediti. Mentana a gara in corso per variare assetto tattico

di Marco Festa

Cinque punti nelle ultime cinque partite, la vittoria manca da tre: per il Calcio Avellino la vittoria è d'obbligo, oggi (ore 14:30), contro i sardi del Castiadas. Sotto gli occhi del centrocampista Alessandro Di Paolantonio, ufficializzato nella giornata di ieri, e del difensore centrale Filippo Capitanio, che è in città e firmerà nelle prossime ore, i biancoverdi di Graziani sono chiamati a tornare a conquistare l'intera posta in palio all'alba dell'ennesimo tour de force imposto dal calendario. Dopo l'impegno odierno, c'è, infatti, in programma la trasferta ad Aprila (mercoledì, ore 14:30), e la domenica succesiva (ore 14:30) la sfida casalinga contro la rivelazione Vis Artena.

Ovviamente, la mente è, però, rivolta all'appuntamento di questo pomeriggio in vista del quale il tecnico di casa può contare sulla disponibilità di capitan Morero, pronto a stringere i denti e a scendere in campo mediante infiltrazioni per lenire i dolori alla schiena che si trascina ormai da settimane. Al suo fianco, nel cuore della difesa a quattro davanti a Lagomarsini, giocherà Mikhaylovskiy con il fresco diciottenne Parisi a sinistra e Patrignani a destra a completare il pacchetto nelle retrovie. Figurano nell'elenco dei convocati Dondoni e Mithra, ma entrambi, appena recuperati, si accomoderanno in panchina.

A centrocampo, avanti tutta col rombo del quale non farà parte, come accaduto a Monterosi, Buono: il colpo alla caviglia destra va ancora gestito e, allora, largo alla mediana per tre quarti "over" con Gerbaudo, Matute e Acampora. Occhio al ruolo di vertice basso: domenica scorsa fu affidato al camerunense con precise consegne di interdizione atte a limitare Gabbianelli, non è scontato che stavolta tocchi all'ex capitano della Primavera della Juventus interpretarlo per dare qualità alla manovra. Sulla trequarti largo a Tribuzzi.

In attacco tandem inedito, data l'assenza forzata - e potenzialmente prolungata rispetto agli ottimismi iniziali - di Sforzini: De Vena, Tompte. Mentana è destinato a subentrare a gara in corso, in favore di uno dei centrocampisti, per far cambiare pelo tattico al lupo dal 4-3-1-2 al 4-4-2 puro con il concomitante dirottamento di Tribuzzi e Tompte sulle corsie laterali. Non fa parte dell'elenco Ventre, in odore di taglio, c'è invece Carmine Pisano, attaccante classe 2001 della Juniores di Dario Rocco nella quale giocheranno Totaro, Saporito e Urbanski. Out anche Longobardi e Scarf per infortunio.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi l'anno di nascita degli under).

Portieri: Bruno (2000), Lagomarsini, Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Carbonelli (2000), Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Pisano (2001), Tompte (1999).

La probabile formazione del Calcio Avellino.

Calcio Avellino (4-3-1-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Matute, Gerbaudo, Acampora; Tribuzzi; Tompte, De Vena. All.: Graziani.