Avellino - Castiadas 1-0: parola a Graziani, Parisi e Mentana Il tecnico ha dato il benvenuto a Di Paolantonio e Capitanio. La carica e i sogni degli under

Nell'undicesima giornata del girone G di Serie D torna a vincere il Calcio Avellino: gol di De Vena al 60', Castiadas k.o. e 3 punti ritrovati per riportarsi, almeno momentaneamente, a -2 dal primo posto. Così nel post partita il tecnico dei biancoverdi, Archimede Graziani: "Nel primo tempo abbiamo costruito buone trame. Il lavoro settimanale ci sta premiando ed ora dobbiamo portare questo sui novanta minuti. Ci vuole un pochino di tempo. Dopo undici giornate la squadra si è resa conto di com'è difficile giocare quando c'è l'obbligo di fare risultato sempre e comunque. Non a caso dopo aver fatto gol ci siamo rilassati ed è stato il momento più difficile, perchè pur di portare i 3 punti a casa ci siamo concentrati sull'interrompere il gioco altrui senza provare a ricostruire."

Il tecnico dei lupi ha poi dato il benvenuto ai nuovi arrivati, il difensore Filippo Capitanio e il centrocampista Alessandro di Paolantonio: "Siamo contentissimi che si siano uniti a noi, ci daranno soluzioni ed alternative. Attenzione, però, ci vuole calma: il nostro modo di lavorare prevede che ora siano sotto le cure del nostro responsabile medico e del nostro preparatore atletico. Prima valutiamo le loro condizioni e poi li inseriremo nel nostro gruppo, che è il vero artefice dei punti raccolti fino ad ora. Ai neo-arrivati il compito di calarsi moralmente e tecnicamente in questa squadra."

A fine gara parola anche al cursore di fascia mancina Fabiano Parisi, che ieri ha compiuto 18 anni ed ha festeggiato il raggiungimento della maggiore età con la vittoria: "Per me è un'emozione indescrivibile." - ha commentato - "Non posso spiegare quello che si prova a vestire questa maglia, specialmente per un irpino purosangue come me. Il mio ruolo? Nasco come esterno offensivo, ma faccio tutto quello che chiede il mister per il bene di questa squadra."

Spazio anche a un altro under: l'attaccante Luigi Mentana. "Sogno il gol. "- ha esordito - "Non vedo l'ora di poter andare sotto la Curva a festeggiare. Per ora non posso che ringraziare il mister per l'opportunità e De Vena e Sforzini per i consigli, sto crescendo molto in una piazza che merita ben altri palcoscenici."

Fonte e foto: avellinossd.it